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Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9%

За девять месяцев 2019 года умерло более 5 тыс. человек

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Центра разработки национальной алкогольной политики.

"По итогам января-сентября 2019 года смертность от случайных отравлений алкоголем составила 5 тыс. 10 человек (111,9% от уровня 2018 года) или 4,6 человек на 100 тысяч населения", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1 тыс. 433 человека, что на 15,9% больше показателя за девять месяцев 2018 года. Диагноз по международной классификации болезней "отравление алкоголем с неопределенными намерениями" означает, что доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений.

Группой риска при отравлении и воздействии алкоголем с неопределенными намерениями являются молодые люди в возрасте 15-19 лет.

Статистика по регионам

Как отметили в Центре разработки национальной алкогольной политики, смертность от случайных отравлений алкоголем в Туве по итогам января-сентября составила 19,3 человек на 100 тыс. населения (рост в 2,6 раза), в Курганской области - 18,1 человек на 100 тыс. населения (рост на 6,5% от уровня 2018 года), в Пензенской области - 15,1 человек на 100 тыс. населения (рост на 41,1%). В Сахалинской области по итогам девяти месяцев 2019 года смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 21,9 человек на 100 тыс. населения (рост на 6,8%), при этом смертности от случайных отравлений алкоголем не зафиксировано. Аналогичная ситуация в Магаданской области, где при нулевом показателе смертности от случайных отравлений алкоголем, смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 20,8 человек на 100 тыс. населения, что на 39,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В Ярославской области итогам января-сентября смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 15,7 человек на 100 тыс. населения (рост на 82,6%), а смертность от случайных отравлений алкоголем - всего 0,6 случаев на 100 тыс. населения. В Липецкой области смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 11,4 человек на 100 тыс. населения (рост на 7,5%), смертность от случайных отравлений алкоголем - 0,5 случаев на 100 тыс. населения (рост в пять раз). В Еврейской автономной области в январе-сентябре смертность от отравления алкоголем выросла в 6,4 раза, до 10,9 случаев на 100 тыс. населения. В то же время в Костромской области этот показатель снизился на 90,8%, до 1,1 случая на 100 тыс. населения.

В Республике Башкортостан снижение составило 70,6%, до 0,5 случаев на 100 тыс. населения. В Москве в январе-сентябре 2019 года смертность от случайных отравлений алкоголем составила 77 человек (снижение на 28%) или 0,8 случаев на 100 тыс. населения, в Санкт-Петербурге в январе-сентябре от случайных отравлений алкоголем умерло 89 человека (рост в 1,5 раза от уровня 2018 года) или 2,2 случая на 100 тыс. населения.

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