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Движение по трассе Оренбург - Орск восстановлено

В пятницу движение частично перекрыли из-за метели

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Движение по трассе Оренбург - Орск восстановили в полном объеме. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте ГУ МЧС по региону.

Вечером в пятницу из-за метели движение на ключевой для региона трассе Оренбург - Орск на участке с 170 по 260 км ограничили. Автодорога связывает западные и центральные районы с востоком области, ведет в сторону Челябинской области и Республики Казахстан и не имеет дублеров.

"С 9:00 (7:00 мск) снято ограничение движения транспортных средств на участке автодороги Оренбург - Орск - подъезд к пункту пропуска "Орск" с 170 по 260 км", - указано в сообщении.

По данным ГУ МЧС, также восстановлено движение на региональной дороге Каменноозерное - Медногорск.

В субботу в Оренбургской области сохранится метель с порывами ветра до 17-22 м/c, на дорогах гололед, температура воздуха - от нуля до минус пяти градусов тепла.

Теги
РоссияОренбургская область
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