На севере Франции нашли статуэтку Венеры возрастом 23 тыс. лет

"Статуэтка высотой 4 см относится к граветтской культуре позднего палеолита. Ей 23 тыс. лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что возраст Венеры эксперты определили при помощи радиоуглеродного анализа.

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Древняя статуэтка богини плодородия Венеры времен позднего палеолита (40-12 тыс. лет до н.э.) найдена в районе Ренанкур города Амьен (департамент Пикардия на севере Франции). Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Национального института превентивных археологических исследований (INRAP). По словам ученых, речь идет об исключительной находке, поскольку фигурка находится в отличном состоянии.

Кроме того, рядом с фигуркой ученые нашли несколько глиняных осколков и остатки инструментов. Точное назначение этих орудий пока остается неизвестным, однако по мнению археологов, на этом месте могла располагаться мастерская, где местные ремесленники изготавливали предметы культа.

После проведения дополнительных исследований статуэтка будет выставлена в музее Пикардии в Амьене.

Всего на территории Европы было найдено около сотни подобных фигурок. Большинство из них - на территории современной России и в Центральной Европе. 15 из них обнаружены во Франции, преимущественно в юго-западной части.

Граветтская культура - археологическая культура позднего палеолита, датирующаяся 28-21 тыс. гг. до н.э. Названа в честь пещеры Ла-Граветт в депертаменте Дордонь на юго-западе Франции, где в 1930-х годах были найдены характеризующие эту эпоху каменные орудия и предметы быта.