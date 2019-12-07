В МЧС рассказали, как не допустить пожара при украшении елки

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты МЧС советуют ответственно подойти к выбору елочных игрушек и не использовать для украшений елок вату.

"Нельзя украшать елки легковоспламеняющимися игрушками, бумагой, ватой и свечами", - рассказали ТАСС в Главном управлении МЧС России по Москве.

Кроме того, ни в коем случае нельзя устанавливать елку вблизи отопительных приборов и разрешать детям самостоятельно включать электрические гирлянды. "Можно использовать только сертифицированные гирлянды, обязательно выключать их из сети, как и другие электрические приборы, если уходите из дома", - советуют специалисты МЧС. Они уверены, что эти простые правила могут предотвратить пожар и сохранить чью-то жизнь.

Сейчас по всей стране МЧС России проводит внеплановые проверки по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в местах, где будут проводиться массовые новогодние мероприятия. Особое внимание сотрудники надзорных органов уделяют профилактической работе на объектах реализации и хранения пиротехнических изделий. В МЧС напомнили, что покупать пиротехнику необходимо только в специализированных магазинах, петарды и фейерверки должны иметь сертификат соответствия с указанием класса опасности и подробную инструкцию по применению на русском языке.

"Пиротехнику нельзя давать детям, а при запуске салютов надо выбирать места, максимально отдаленные от жилых домов, строений, деревьев и линий передачи", - советуют спасатели.

В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что в последние годы количество пострадавших в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями снижается, но задача - сократить их до нуля.