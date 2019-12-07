{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

В МЧС рассказали, как не допустить пожара при украшении елки

В ведомстве не рекомендуют украшать новогоднюю елку ватой, свечами и легковоспламеняющимися игрушками
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты МЧС советуют ответственно подойти к выбору елочных игрушек и не использовать для украшений елок вату.

"Нельзя украшать елки легковоспламеняющимися игрушками, бумагой, ватой и свечами", - рассказали ТАСС в Главном управлении МЧС России по Москве.

Кроме того, ни в коем случае нельзя устанавливать елку вблизи отопительных приборов и разрешать детям самостоятельно включать электрические гирлянды. "Можно использовать только сертифицированные гирлянды, обязательно выключать их из сети, как и другие электрические приборы, если уходите из дома", - советуют специалисты МЧС. Они уверены, что эти простые правила могут предотвратить пожар и сохранить чью-то жизнь.

Сейчас по всей стране МЧС России проводит внеплановые проверки по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в местах, где будут проводиться массовые новогодние мероприятия. Особое внимание сотрудники надзорных органов уделяют профилактической работе на объектах реализации и хранения пиротехнических изделий. В МЧС напомнили, что покупать пиротехнику необходимо только в специализированных магазинах, петарды и фейерверки должны иметь сертификат соответствия с указанием класса опасности и подробную инструкцию по применению на русском языке.

"Пиротехнику нельзя давать детям, а при запуске салютов надо выбирать места, максимально отдаленные от жилых домов, строений, деревьев и линий передачи", - советуют спасатели.

В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что в последние годы количество пострадавших в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями снижается, но задача - сократить их до нуля.

 

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Косопузый Новый год. В Рязани открывается новогодняя столица — 2020
"Культмассовый работник" Забава Путятишна, физрук Евпатий и десерт калинник от Авдотьи Рязаночки — с кем познакомиться, что посмотреть и попробовать в этом городе в ближайший месяц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС