На Центр высоких технологий Института им. Вишневского выделят 5 млрд рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство России поддержало инициативу Минздрава РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 5 млрд рублей на строительство Центра высоких медицинских технологий Института хирургии имени А. В. Вишневского. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

Инвестиционный проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Российской Федерации". "Подписанным постановлением принято решение о предоставлении в 2019-2023 годах субсидии из федерального бюджета в размере до 5 млрд рублей на проектирование и строительство объекта ", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства будут предоставлены на создание отделений лучевой диагностики и терапии, радионуклидной диагностики, функциональной диагностики, палатные кардиологическое и кардиохирургическое отделения, онкологическое и хирургическое отделения.

Правительство определило заказчиком и застройщиком проекта Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. Обеспечение предоставления субсидий в 2019-2023 году кабмин возложил на Министерства здравоохранения, экономического развития и финансов РФ.

В правительстве отметили, что реализация инвестиционного проекта позволит внедрить современные и наиболее эффективные технологии специализированной помощи больным с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, расширить объемы высокотехнологичной медицинской помощи более чем в три раза, обеспечить научные и научно-клинические исследования в области радиоизотопной визуализации и радионуклидной терапии.

Центр хирургии имени А. В. Вишневского является одним из крупнейших специализированных лечебно-профилактических учреждений страны, выполняет функцию головного учреждения по направлениям "хирургия" и "эндоскопия". В его состав входят 19 отделений, мощность стационара составляет 320 коек, поликлиники - 200 посещений в день. Ежегодно здесь проводят около 8,5 тыс. операций.