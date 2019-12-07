{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Центр высоких технологий Института им. Вишневского выделят 5 млрд рублей

Средства предоставят на создание отделений лучевой диагностики и терапии, радионуклидной диагностики, функциональной диагностики, палатные кардиологическое и кардиохирургическое отделения, онкологическое и хирургическое отделения.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство России поддержало инициативу Минздрава РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 5 млрд рублей на строительство Центра высоких медицинских технологий Института хирургии имени А. В. Вишневского. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

Инвестиционный проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Российской Федерации". "Подписанным постановлением принято решение о предоставлении в 2019-2023 годах субсидии из федерального бюджета в размере до 5 млрд рублей на проектирование и строительство объекта ", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства будут предоставлены на создание отделений лучевой диагностики и терапии, радионуклидной диагностики, функциональной диагностики, палатные кардиологическое и кардиохирургическое отделения, онкологическое и хирургическое отделения.

Правительство определило заказчиком и застройщиком проекта Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. Обеспечение предоставления субсидий в 2019-2023 году кабмин возложил на Министерства здравоохранения, экономического развития и финансов РФ.

В правительстве отметили, что реализация инвестиционного проекта позволит внедрить современные и наиболее эффективные технологии специализированной помощи больным с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, расширить объемы высокотехнологичной медицинской помощи более чем в три раза, обеспечить научные и научно-клинические исследования в области радиоизотопной визуализации и радионуклидной терапии.

Центр хирургии имени А. В. Вишневского является одним из крупнейших специализированных лечебно-профилактических учреждений страны, выполняет функцию головного учреждения по направлениям "хирургия" и "эндоскопия". В его состав входят 19 отделений, мощность стационара составляет 320 коек, поликлиники - 200 посещений в день. Ежегодно здесь проводят около 8,5 тыс. операций.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Ставрополья сделают 31 декабря выходным в регионе
По словам губернатора региона Владимира Владимирова, решение было принято по итогам голосования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС