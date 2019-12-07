ГИБДД планирует изменить процедуру проведения теоретического экзамена на права

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция планирует к 1 октября 2020 года изменить процедуру оценки теоретического экзамена для кандидатов в водители, в том числе изменить время продолжительности экзамена. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

"Мы предполагаем значительно увеличивать количество задач в [экзаменационных] комплектах до нескольких тысяч, соответственно, также поменять саму процедуру проведения теоретического экзамена - и время, и количество вопросов в комплекте, и саму процедуру оценки", - сказал он.

Гиляков пояснил, что в настоящее время существуют два комплекта экзаменационных задач на категорию AB и CD, в которых по 800 вопросов, а в каждом экзаменационном билете по 20 вопросов. "Мы предполагаем, что для каждого кандидата в водители в зависимости от категории [на права] количество вопросов в экзаменационном билете также увеличится - с 20 до 50", - сказал он, добавив, что будет пересмотрено и количество допущенных неправильных ответов.

По словам Гилякова, в настоящее время данные вопросы находятся в проработке. "Дело в том, что сейчас, если проект постановления [об изменении приема экзаменов на права] будет принят, то мы будем уже готовить под него административный регламент, в котором эти вопросы будем корректировать", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2020 года ГИБДД изменит правила приема теоретического экзамена для сдачи на водительские права, увеличив количество задач, которые будут касаться психологических основ, безопасного вождения, медицины. Также ГИБДД планирует исключить "площадку" из экзаменов на права. При этом ряд испытаний будут проводить на дорогах, где движение не интенсивно, или на закрытых территориях. Помимо этого ГИБДД планирует отказаться от штрафных баллов при сдаче практического экзамена.