В 2023 году Москва полностью обновит парк трамваев и трамвайные пути

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют к 2023 году полностью обновить парк трамваев и трамвайные пути. На линиях будут работать только современные модели вагонов. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В Москве по поручению мэра Москвы проходит реконструкция трамвайных путей, и мы задались целью поменять весь трамвайный парк. Каждый день трамваем пользуются 650-670 тыс. человек, это огромное количество. На сегодняшний день более 50% парка уже поменяно, это в основном трамваи российского производства, модели "Витязь-М". До 2023 года мы планируем полностью поменять все трамвайные вагоны, москвичи будут ездить только на трамваях новейшего поколения", - сказал он.

По его словам, в 2019 году реконструировали более 32 км трамвайных линий. В следующем году планируется обновить более 50 км.

"К концу 2023 года ставим себе амбиционную задачу - полностью обновить трамвайные пути Москвы, которые до 2010 года практически никогда не реконструировались, никто ими не занимался. Также за последние годы порядка 500 км путей обособлены (отделены от проезжей части - прим. ТАСС)", - пояснил заммэра.

Кроме того, в Москве проходит подготовка к переходу трамваев на тактовое движение, когда подвижной состав будет прибывать на остановки в одни и те же минуты каждого часа.

"На следующий год процентов 80-85 всех трамвайных маршрутов будут работать по трактовому расписанию. Минимальный интервал 5-6 минут в час пик, и 10-12 минут - в остальное время", - заключил он.

Низкопольные трамваи "Витязь-М" начали курсировать в Москве в марте 2017 года. Они адаптированы для удобства маломобильных пассажиров. Подвижной состав оборудован системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, бесплатным Wi-Fi, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Ранее Ликсутов отмечал, что сейчас в столице 25% всех перевозок наземного городского пассажирского транспорта совершает электротранспорт - трамваи и троллейбусы. Для улучшения экологической ситуации в городе троллейбусы и автобусы будут постепенно заменять на современные электробусы, дизельный транспорт в Москве перестанут закупать с 2021 года.