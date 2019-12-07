МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановлено и введено в график. Об этом сообщается в субботу на странице подземки в Twitter.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено. Инфраструктура работает штатно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение введено в график.

"Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Движение отсутствовало от станции "Чеховская" до станции "Отрадное", в обратном направлении составы курсировали с увеличенными интервалами. По сообщению столичного метро, остановка движения была вызвана необходимость проверки путевой инфраструктуры на станции "Владыкино" из-за подозрений на неисправность.