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Власти Ставрополья сделают 31 декабря выходным в регионе

По словам губернатора региона Владимира Владимирова, решение было принято по итогам голосования

СТАВРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о решении сделать выходным днем 31 декабря 2019 года в регионе. Решение принято по итогам голосования, сообщил он на своей странице в Instagram.

Ранее глава региона запустил на своей странице голосование по поводу переноса рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря. По словам Владимирова, участниками голосования стали тысячи человек.

"Очевидно, что подавляющее большинство "за". Значит, решено: давайте поработаем в субботу, 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31 декабря объявим на Ставрополье выходным", - написал он.

Судя по результатам опроса, опубликованным Владимировым, за перенос выходного дня высказались 93% проголосовавших. Согласно законодательству, региональное правительство может устанавливать выходной день для подведомственных ему учреждений.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. В Роструде отмечали, что работники могут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичВладимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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