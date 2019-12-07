Планетарий на месте бывшей мечети XIX века откроется во Владикавказе в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 декабря. /ТАСС/. Планетарий откроется в январе 2020 года во Владикавказе на месте бывшего здания шиитской мечети XIX века. Об этом журналистам сообщил космический конструктор, лауреат Государственной премии СССР, ведущий специалист НПО имени Лавочкина Руслан Комаев, который является инициатором создания объекта.

"Работа велась на протяжении двух лет, многое в объекте исторического значения делалось вручную, много времени ушло на оформление документации. Наконец, сейчас можем говорить о том, что открытие намечено на январь нового года", - сказал Комаев.

Планетарий появится в центре Владикавказа, в здании, построенном в 70-х годах XIX века, где располагалась шиитская мечеть. В советское время она была перестроена в планетарий, который закрылся в 1992 году. С тех пор памятник культуры и архитектуры находился в полуразрушенном состоянии.

При реконструкции объект полностью сохранил свой исторический облик, в том числе уникальную кирпичную кладку позапрошлого столетия.

В планетарии на куполе в виде полусферы с помощью двух проекторов в разное время будут показывать звездное небо в 3D формате и фильмы высокого качества на космические темы. Внутри планетария уже установлены макеты космических аппаратов в размере один к одному. Среди них - капсула, которая доставила грунт с Луны и настоящий прибор, который устанавливался на первых лунных аппаратах.

Во дворе планетария на набережной реки Терек будет создана зона отдыха с двумя телескопами тысячекратного увеличения. Там установят гранитные шары-планеты, изображающие солнечную систему, солнечные часы с отсчитывающей владикавказское время теневой стрелкой.

Школа космонавтики

Кроме планетария, в январе во Владикавказе откроется и школа космонавтики. В год в ней смогут проходить обучение порядка 300 детей. В ней же будет проходить и подготовка к ЕГЭ по таким дисциплинам как физика, математика.

Обучение в школе будет проходить в игровой форме. Там создан макет космического корабля с настоящими деталями по реальным схемам, которые собирал космический инструктор Комаев. Там же установят тренажер для проверки вестибулярного аппарата, макеты будущей ядерной установки, а также космических кораблей "Аполлон" и "Союз".

Экскурсии и лекции в школе будут проводить преподаватели, которые пройдут специальную подготовку в НПО имени Лавочкина, в Звездном Городке в Москве, музее космонавтики.

Планетарий и школа космонавтики созданы на средства меценатов, среди них руководитель республики Вячеслав Битаров.