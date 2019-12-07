Депутат облсовета просит проверить видео, где мэр Липецка выражается нецензурно

ТАСС, 7 декабря. Депутат липецкой областного совета Олег Хомутинников намерен обратиться в комиссию по этике при городском совете депутатов, в полицию и прокуратуру для проверки видео, на котором глава Липецка Евгения Уваркина нецензурно выражается. Об этом в субботу рассказал ТАСС Олег Хомутинников.

В субботу в интернете появилось видео, в котором глава города Липецка Евгения Уваркина совершает обход Нижнего парка города, в котором идет реконструкция. При этом, она нецензурно выражается о ходе работ и о том, какие недоработки видит в парке. Предполагается, что видео было записано главой города и размещено в чате для сотрудников мэрии Липецка, ответственных за ход реконструкции Нижнего парка, но кто-то из работников мэрии выложил видео в открытый доступ.

"Сейчас с юристами посмотрим и отнесу заявление в комиссию по этике Липецкого городского Совета депутатов, в полицию и прокуратуру - чтобы привлечь к административной ответственности за то, что Уваркина ругается матом в общественном месте. А в комиссию по этике отнесу заявление, чтобы проверили, насколько такое поведение мэра соответствует статусу, буду требовать вплоть до ее отстранения от должности", - сказал Хомутинников.

Он уточнил, что планирует отнести заявления в полицию и прокуратуру в субботу, так как у них есть дежурные, а в комиссию по этике - в понедельник, так как там выходные дни. О намерении Хомутинников написал и в своем официальном аккаунте в сети Telegram.

Он добавил, что Липецкий городской Совет депутатов назначил Евгению Уварину главой города в июне 2019 года.

"Мне кажется, что это недостойное поведение главы города - и надо поставить вопрос о том, чтобы выразить недоверие и отстранить от должности", - сказал Хомутинников.

Как добавила в беседе с корр. ТАСС пресс-секретарь Липецкого городского Совета депутатов Татьяна Сухарева, пока заявление в комиссию по этике от Хомутинникова не поступило.