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Дело историка Олега Соколова

Защита историка Соколова не нашла нарушений в его содержании в центре психиатрии Сербского

При этом адвокат историка Александр Почуев пожаловался, что их встречи проходят один раз в неделю в условиях, не позволяющих осуществлять защиту в полном объеме, и в присутствии посторонних лиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Защита обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, и направленного в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы, не нашла нарушений при содержании обвиняемого в экспертном учреждении. Как сообщил журналистам адвокат Соколова Александр Почуев, несмотря на это, осуществлять защиту историка в полном объеме проблематично.

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Ранее Почуев заявил об отсутствии возможности встреч со своим подзащитным в московском СИЗО, в связи с чем в адрес руководства изолятора и надзирающего прокурора были поданы жалобы.

"Сложностей с доступом [в Центр им. Сербского], на удивление, не было. Однако свидания с защитником проходят один раз в неделю в условиях, не позволяющих осуществлять защиту в полном объеме, и в присутствии посторонних лиц. Состояние Соколова удовлетворительное", - сказал защитник.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников ранее сообщал ТАСС, что Соколов будет проходить экспертизу в центре имени В. П. Сербского до конца года. После экспертизы, по данным адвоката историка, его вернут в Петербург.

Теги
РоссияДело историка Олега Соколова
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