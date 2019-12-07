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Скворцова сообщила, что Национальный съезд врачей может пройти в апреле 2020 года

Министр здравоохранения России отметила, что это позволит собрать врачей разных профилей и разных уровней для обмена опытом

ЕВПАТОРИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поддержала инициативу провести Национальный съезд врачей, он может пройти уже в апреле 2020 года. Об этом Скворцова сообщила журналистам во время рабочего визита в Евпаторию.

Заместитель директора по медицинской части детского санатория "Бригантина" Ирина Марусич обратилась к министру с вопросом о проведении Национального съезда врачей и об участии в нем крымских врачей.

"Абсолютно обоснована ваша просьба и инициатива. <...> Я поддерживаю горячо. Давайте мы действительно по вашей инициативе проведем Национальный съезд врачей, я так думаю, наверное, весной, в апреле", - сказала она.

Министр отметила, что это позволит собрать врачей разных профилей и разных уровней для обмена опытом.

"В ближайшее время я дам команду подготовить приказ о проведении Национального съезда врачей", - отметила она.

До этого Национальный съезд врачей проходил в 2012 году, он стал первым в истории современной России и третьим за всю историю страны - после I Всесоюзного съезда врачей в декабре 1925 года и Всесоюзного съезда врачей в октябре 1988 года. В работе съезда 2012 года принимали участие более 5,5 тыс. врачей, на съезде обсуждались вопросы модернизации медицинской науки, заработная плата медицинских работников, основные направления развития здравоохранения.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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