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Мэр Липецка объяснила, что нецензурно выражалась в личной беседе и никого не оскорбляла

После публикации видео в Нижнем парке города началась активная работа

ТАСС, 7 декабря. Глава Липецка Евгения Уваркина объяснила, что использовала нецензурные выражения, видео с которыми потом попало в интернет, в личной беседе и никого не хотела оскорбить. Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы мэрии Липецка Мария Попова.

В субботу в интернете появилось видео, в котором глава города Липецка Евгения Уваркина совершает обход Нижнего парка города, где идет реконструкция. При этом она нецензурно выражается о ходе работ и о том, какие недоработки видит в парке.

"Я записала видео, которое отправила в чат рабочей группы. Это была личная беседа, в которой я никого не оскорбляла. Кто-то из участников группы в WhatsApp поступил непорядочно - сделал личное публичным", - процитировала пресс-служба Липецка Евгению Уваркину.

По данным пресс-службы, Уваркина сняла видео 3 декабря в парке Липецка, который находится на реконструкции и должен быть сдан 28 декабря. В день записи видео в парке не работала строительная техника, практически не было рабочих. Но после возмущения главы города работа возобновилась и в настоящее время идет активно.

Теги
РоссияЛипецкая область
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