В Приамурье открылась "Школа народного экскурсовода"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 декабря. /ТАСС/. "Школа народного экскурсовода" начала свою работу в Благовещенске, сообщается в субботу в аккаунте управления культуры администрации города в Instagram.

"Сегодня состоялся старт проекта "Школа народного экскурсовода" муниципальной информационной библиотечной системы", - говорится в сообщении.

В первый день работы проекта городская библиотека приняла около 50 добровольцев, которые решили стать народными экскурсоводами. Им дали краеведческий мастер-класс о том, какими источниками лучше пользоваться при сборе информации, об интересных фактах, фотографиях, в том числе редких.

Как отметила ТАСС начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько, очень важно, что Школа народного экскурсовода не имеет возрастных, профессиональных и каких либо других ограничений. Здесь есть те, кто уже обладает знаниями уникальных особенностей своего родного города и региона и те, кто хотел бы эти знания получить, а затем передать своим землякам или даже туристам.

"Народный экскурсовод" уже сегодня может считаться неким брендом города и, конечно, открыт для тиражирования в другие территории. И главное, что такая работа, позволила нам убедиться в том, что вокруг нас живет большое количество людей, любящих Благовещенск и Амурскую область, позволила предоставить возможность самореализовываться руководителям музейных пространств, краеведам, журналистам, тем, кто занимает активную жизненную позицию в вопросе сохранения культурно-исторического наследия", - подчеркнула Хопатько.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления культуры администрации Благовещенска, главным итогом занятий должны стать полученные знания и умения. Участники школы разработают свои авторские маршруты, по которым смогут на добровольных началах проводить экскурсии в Благовещенске самостоятельно и с информационной поддержкой управления культуры, например, в виде анонсирования мероприятия. А в перспективе у них будет возможность принять участие в муниципальном гранте в сфере культуры и искусства. Не исключено, что у народных экскурсоводов появятся такие идеи, которые найдут поддержку у общественных организаций, муниципальных учреждений культуры, и будут профинансированы за счет бюджетных средств.

О проекте

"Школа народного экскурсовода" - это культурно-познавательный проект, направленный на поддержку общественного краеведческого движения в столице Приамурья. В программу включены теоретические занятия по экскурсоведению (классификации экскурсий, технологии подготовки экскурсии, составление экскурсионного маршрута, методика проведения и др.). Часть занятий будет посвящена истории Благовещенска, архитектурных памятников и судьбам интересных личностей города. Ученики школы будут учиться разрабатывать оригинальные экскурсионные маршруты, наполнять их интересными историческими фактами, реконструировать исторические события и узнают о тонкостях мастерства экскурсовода.