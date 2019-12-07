Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Калининградскую митрополию

КАЛИНИНГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу прибыл с первосвятительским визитом в Калининградскую митрополию. Он совершит литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя.

"8 декабря, в неделю 25-ю по Пятидесятнице, отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда", - сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

В понедельник, 9 декабря, патриарх возглавит Епархиальное собрание Калининградской митрополии, а также передаст технику и учебные пособия православной гимназии.

Решением Священного синода от 21 октября 2016 года в пределах Калининградской области была образована Калининградская митрополия, включающая в себя Калининградскую и Черняховскую епархии. Тогда же синод по просьбе калининградцев оставил за патриархом Кириллом временное управление Калининградской митрополией.