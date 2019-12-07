Праправнук Льва Толстого открыл турмаршрут по следам пребывания писателя в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Туристический маршрут "По следам Льва Толстого" открыли в Чечне, на торжественной церемонии присутствовали праправнук писателя - советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой и его супруга - директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, рассказала ТАСС замминистра Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Екатерина Курашева.

"Маршрут носит название историко-культурного туристического маршрута по местам пребывания Льва Николаевича Толстого на Кавказе - это в основном Чечня, где он оказался еще в юном возрасте, и это серьезно повлияло на его творчество - первый свой рассказ "Детство" он написал именно здесь. Инициатором создания маршрута стала туристическая компания "Беной тревел", поддержку в этом им оказали министерство [ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации] и министерство культуры Чечни", - сказала Курашева.

По ее словам, церемония открытия прошла в Национальной библиотеке республики им. А.А. Айдамирова, а после для гостей провели первую экскурсию по новому турмаршруту. "Мы побывали в Грозном, в тех местах, где останавливался Лев Николаевич, в историко-географическом музее Льва Толстого в станице Старогладовской", - добавила замминистра.

Как рассказал ТАСС Владимир Толстой, в литературно-этнографическом музее в Старогладовской будет создана новая экспозиция для привлечения в регион большего количества поклонников творчества писателя. В маршрут также входит село Порабоч, где находится дом, в котором в детстве жил Михаил Юрьевич Лермонтов.

"Открытие этого музея действительно очень важно, потому что Лермонтов, и особенно Толстой - это фигуры мирового масштаба, которых прекрасно знают во всем мире и эти имена открывают Чечню совершенно с другой стороны и открывают двери для многих людей, которые интересуются их творчеством во всем мире. Я радуюсь тому, что память Толстого так хорошо сохраняется в Чечне, и в этом году будет создаваться новая экспозиция, что тоже станет привлекательным моментом. Красота природы Чечни, гостеприимство людей и историческая память, все это вместе - прекрасная туристическая привлекательность, уверен, что это будет работать", - сказал Толстой.

Маршрут для школьников

По его словам, маршрут "По следам Льва Толстого" будет носить также и образовательный характер, для этого будут создаваться специальные программы посещения маршрута школьниками из регионов СКФО. "Необходимо специально создавать образовательные программы для детей, ведь гораздо лучше детьми воспринимается материал, который они могут вживую увидеть и, можно даже сказать, потрогать своими руками. И они будут создаваться совместно с государственным музеем Л. Н. Толстого в Москве, с музеем-усадьбой "Ясная поляна" для того, чтобы в Чечню могли приезжать дети из соседних регионов, мне кажется, что это будет именно межрегиональный маршрут для школьников в первую очередь, ну и для семейного туризма, для семейных поездок. Я верю в перспективы этого начинания", - сказал собеседник агентства.

Литературно-этнографический музей Л. Н. Толстого располагается в станице Старогладовской, где Толстой находился в 1851-1853 годах. Музей находится в бывшем школьном здании, построенном в 1913 году. В 1914 году эта школа стала первой в России, которой было присвоено имя Л. Н. Толстого.