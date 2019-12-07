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Собчак, Дудь, Шац и Бекмамбетов стали лауреатами российской веб-премии

На соискание премии рассматривались веб-сериалы и онлайн-проекты, снятые на русском языке

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь, телеведущий Михаил Шац и режиссер Тимур Бекмамбетов и многие другие стали лауреатами второй российской премии в области веб-индустрии. Торжественная церемония состоялась в субботу в Цифровом деловом пространстве в Москве. Ведущими стали Иван Ургант и Александр Гудков.

Звание "Онлайн-персона года" было присуждено журналистке Ксении Собчак. Победителем в номинации "Лучший документальный проект" стал фильм Юрия Дудя "Колыма". Интервьюером года был признан Николай Солодников за проект #ЕЩЕНЕПОЗНЕР.

Лучшим веб-сериалом был назван "Омар в большом городе" Дмитрия Грачева. "Раньше я играл в КВН в Дагестане, потом меня выгнали, я стал выступать в КВН в Москве. Так получилось, что я понравился Москве. Теперь я в новом амплуа - актера. Надеюсь, в дальнейшем у меня все сложится успешно с вашей поддержкой", - отметил исполнитель главной роли Омар Алибутаев.

В номинации "Лучший сериал для онлайн-платформ" победил проект "Шторм" Бориса Хлебникова. "Спасибо сервису Start, спасибо Борису Хлебникову за его искренность, честность и бескомпромиссность, мы ничего не вырезали, поэтому получилось именно так", - отметила продюсер проекта Ирина Сосновая.

В категории "Главное онлайн-событие" была выбрана соцсеть TikTok с формулировкой "За популяризацию короткого контента". Премию в номинации "Развлекательный онлайн-проект года" жюри присудило шоу Comment Out от студии Чикен Карри. "Всем спасибо, что голосовали. Нам очень приятно, что вы смеетесь, кайфуете и смотрите Comment out", - поделился ведущий программы Владимир Маркони.

Лучшим тревел-шоу был признан авторский проект Антона Птушкина. В категории "Лучший информационный Telegram-канал" выиграл Mash, а в номинации "Просветительский онлайн-проект года" - "Парфенон" Леонида Парфенова.

Специальные призы

Специальный приз за поддержку и развитие веб-индустрии получил Тимур Бекмамбетов. "Мы делаем очень важное дело, мы делаем так, чтобы интернет был полон человеческих чувств", - сказал режиссер и продюсер.

Спецпризом за первый успешный сериал для онлайн-платформы был награжден Петр Буслов ("Домашний арест"). Телеведущий Михаил Шац был отмечен в специальной номинации "Онлайн-Шац года". "Такое ощущение, что Михаил вошел в интернет и не знает, где выход", - сказал телеведущий Иван Ургант, вручая ему премию.

Помимо этого, были вручены призы "Выбор прессы" веб-сериалу "Миллионер из Балашихи" и интернет-сериалам "Трудные подростки" Рустама Ильясова и "Шторм" Бориса Хлебникова. Сервис Amediateka Home of HBO был награжден как лучший онлайн-кинотеатр по мнению профессионального сообщества, а платформа ivi как лучший онлайн-кинотеатр по предложению в подписке. Сервис ivi наградил Павла Прилучного как самого популярного актера года по ivi.рейтингу.

Жюри премии

В жюри премии вошли актер Юрий Колокольников, актер и продюсер Сергей Светлаков, кинорежиссер Дмитрий Месхиев, писатель и сценарист Александр Цыпкин, писатель Сергей Лукьяненко, продюсер Вячеслав Муругов и др.

На соискание премии рассматривались веб-сериалы и онлайн-проекты, снятые на русском языке в течение 2018-2019 годов.

Организатором премии выступает The Digital Reporter - платформа, посвященная веб-сериалам, а также медийная площадка, производящая материалы, посвященные российским и зарубежным веб-сериалам и digital-новостям.

Теги
РоссияБекмамбетов, Тимур НуруахитовичСобчак, Ксения Анатольевна
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