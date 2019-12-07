Президент Украины объявил 8 декабря днем траура в связи с трагедией в одесском колледже

ТАСС, 7 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в память о жертвах пожара в колледже экономики в Одессе. Об этом сообщается в указе, опубликованном в субботу на сайте президента.

В этот день на всей территории страны будет приспущен государственный флаг на зданиях органов власти. Также Зеленский распорядился отменить все развлекательно-концертные мероприятия и внести изменения в программы теле- и радиопередач.

После трагедии 5 и 6 декабря были объявлены днями траура властями Одессы.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики возник пожар, в результате которого погибли 8 человек. В момент возгорания в здании находились более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. В настоящее время установлены двое подозреваемых. Официально о причине инцидента пока не объявлено.