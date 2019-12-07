Двое подростков умерли в клинике Блохина, несмотря на все усилия врачей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ), входящем в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина, несмотря на усилия специалистов, сообщили в пресс-службе НМИЦ.

Ранее независимый профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" опубликовал видео в Twitter, в котором уволившийся из центра онколог Максим Рыков и председатель профсоюза Анастасия Васильева связали смерть подростков с уходом врачей из НИИ ДОиГ.

"НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина с прискорбием сообщает, что в НИИ детской онкологии и гематологии, несмотря на усилия врачей, умерли два подростка, долгое время героически боровшиеся с острым лимфобластным лейкозом, - говорится в сообщении. - Мы приносим глубокие соболезнования родителям девочек и просим СМИ не участвовать в сведении счетов уволившихся из НИИ ДОиГ врачей с новым руководством центра",

В НМИЦ пояснили, что состояние подростков было крайне тяжелым, у них развилось серьезное осложнение - реакция трансплантат против хозяина (РТПХ). У одного из детей осложнение дало неврологическое заболевание и гепатит. При этом трансплантацию костного мозга обоим пациентам проводила старая команда онкологов-гематологов, которые впоследствии уволились, при этом новая команда врачей оказывала самое современное лечение, добавили в центре.

"К нашему огромному сожалению, мы понимали, что шансы на выздоровление у этих пациентов были очень небольшие, о чем врачи говорили с родителями. Мы знали, что это может произойти, надежда была минимальная. Все, что можно было сделать для детей, было сделано. У этих пациентов были периоды улучшения, потом были периоды ухудшения - РТПХ протекает очень тяжело", - цитирует пресс-служба слова главного внештатного гематолога Минздрава РФ Александра Румянцева.

Румянцев пояснил, что сегодня с данным заболеванием выживает более 80% пациентов, однако выздоравливают не все. "В то же время пациенты, которым были проведены трансплантации новой командой врачей онкологов-гематологов, уже выписаны из отделения и возвращаются к своей обычной жизни, среди них и одна пациентка, которой была проведена гаплоидентичная трансплантация костного мозга", - пояснили в пресс-службе центра, добавив, что до конца текущего года планируется провести еще три трансплантации.

О ситуации в онкоцентре

В сентябре сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии подготовили заявления об увольнении и разместили в Youtube ролик с требованием отстранить нового директора НИИ Светлану Варфоломееву, обеспечить прозрачность начисления зарплаты и аудит новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. После этого комиссия Минздрава РФ провела проверку в НИИ и не нашла оснований для увольнения нового директора, а также серьезных финансовых нарушений в деятельности центра.

После размещения врачами обращения директор НМИЦ онкологии им. Блохина Иван Стилиди отмечал, что недовольство врачей может быть связано с ужесточением производственной дисциплины, а также с тем, что новый директор НИИ Варфоломеева, назначенная в июне 2019 года, обратила внимание на конфликт интересов в ситуации, когда врач является учредителем благотворительного фонда. Комиссия Минздрава РФ в ходе проверки выявила ряд нарушений, касающихся обеспечения качества и безопасности лечебного процесса в период до середины 2019 года, неправильное ведение историй болезни, отсутствие необходимой медицинской документации. Всего за время конфликта в онкоцентре заявление по собственному желанию написали девять сотрудников.