В Минтруде предложили выплачивать стипендию ищущим работу россиянам старше 50 лет

ТАСС, 8 декабря. Министерство труда и социальной защиты разработало документ, согласно которому люди старше 50 лет, проходящие обучение для поиска работы, будут получать стипендию. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящий момент проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. До конца 2024 года в рамках программы планируется обучить не менее 450 тыс. человек.

Проект предусматривает использование трех механизмов организации обучения. Первый представляет собой предоставление дополнительного образования лицам, обратившимся в органы занятости населения. В рамках второго механизма будут обучаться граждане, получившие соответствующее направление от работодателя. Третий механизм предоставит россиянам возможность пройти обучение по одной из профессий, заявленных Союзом "Ворлдскиллс Россия". Отмечается, что расходы на образовательные программы первого и третьего типа будут компенсироваться из средств, предусмотренных на реализацию программы в федеральном бюджете и бюджетах субъектов РФ, с условием, что обучение проведено полностью. По итогам обучения по любой из предложенных программ граждане будут проходить итоговую аттестацию и получать документ о приобретении профессиональной квалификации.

В 2019 году начался переходный период повышения пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин к 2028 году. Граждане предпенсинного возраста могут бесплатно за счет государства повысить свою квалификацию. На это из федерального бюджета выделено в 2019 году 5 млрд рублей.

Как сообщила ранее пресс-служба Минтруда, по состоянию на 29 октября заключены договоры на обучение 98,7 тыс. граждан предпенсионного возраста, что составляет 198% от программного показателя. К обучению приступили 86 тыс. граждан - 172% от программного показателя. В Минтруде напомнили, что плановый показатель по переобучению составляет 50 тыс. человек в год.