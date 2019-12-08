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Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Ведомство также провело мониторинг оплаты труда учителей совместно с с Общероссийским профсоюзом образования
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей. Письмо замминистра министерства просвещения Виктора Басюка было опубликовано на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

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"Минпросвещения направило на рассмотрение в Минтруд России предложения по возможным сценариям обеспечения роста заработной платы педагогических работников, а также соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на указанные цели", - говорится в документе.

Ведомство также провело мониторинг оплаты труда учителей совместно с с Общероссийским профсоюзом образования. По его результатам был выявлен диапазон окладов за норму 18 часов педагогической работы в неделю. Самой низкой оказалась зарплаты учителей в Мордовии - 3,6 тыс. рублей. Самая высокая ставка зафиксирована в Приморском крае - 22,3 тыс. рублей.

Теги
Россия
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