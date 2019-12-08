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Хабенский считает, что благотворительность в России развивается семимильными шагами

По мнению актера, люди становятся более отзывчивыми

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Благотворительность в России развивается большими темпами во многом благодаря грамотной работе с населением со стороны фондов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал актер, режиссер и руководитель благотворительного фонда Константин Хабенский на фестивале "Неделя российского кино", который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

"Очень сильные темпы, очень, - подчеркнул он. - Мы идем просто семимильными шагами, люди становятся более отзывчивыми". По мнению Хабенского, такая тенденция никак не связана с уровнем жизни.

"Это не важно - лучше живем или хуже, - считает актер. - Важны те правильные методы и месседжи, которые проводят благотворительные фонды в нашей стране. Это такая маленькая сфера, шарик, который должен войти в общество и там раствориться. Пока он еще не растворился, но уже входит, и какое-то время понадобится, чтобы он растворился и чтобы благотворительность в России превратилась в повседневность, элемент необходимости - как чистить зубы по утрам и вечерам".

Благотворительность - состояние души

По мнению Хабенского, в деле приобщения людей к помощи другим главное не напугать. "История благотворительности в США и Европе насчитывает столетия, а у нас - всего третий десяток лет, - напомнил он. - Мы собираем по крупицам, работаем очень аккуратно, пытаемся не испугать никого, кто бы хотел принять участие [в благотворительности]. Это вопрос времени, деликатности. Но из года в год желание помогать, процесс благотворительности развивается в России очень активно".

"Здесь теориями и нравоучениями оперировать не надо, - полагает руководитель фонда. - Не обязательно это делать сегодня, завтра, послезавтра. Надо делать, когда человек созреет. Но в определенный момент каждый человек, мне кажется, придет к мысли, что помогать другим - естественно, что милосердие - правильно, поскольку это история развития души".

В рамках кинофестиваля Константин Хабенский и актер, писатель Александр Цыпкин выступили с программой The Best ("Лучшее"), в ходе которой исполняли сочинения и рассказы Цыпкина. "Это была творческо-благотворительная встреча с русскоязычной частью американской аудитории, - пояснил Хабенский. - Это необходимо, поскольку, чтобы пополнять ряды благотворительности, нужно постоянно работать, с бухты-барахты не получается. Первый шаг здесь [в США] нашим фондом сделан, и, мне кажется, все было позитивно".

"Собибор" помог детям

Хабенский также сообщил, что благодаря прокату его режиссерского дебюта, фильма "Собибор" (2018) значительная сумма была перечислена в благотворительный фонд. "У "Собибора" была яркая, интересная и продолжительная история, не всякому фильму на подобную тематику такая удача благоволит с точки зрения зрительского внимания. И надо подчеркнуть - мы с самого начала договорились с прокатчиками и продюсерами, что определенный процент с билетов будет переведен в фонд. В результате более $200 тыс. только благодаря фильму ушло в благотворительный фонд помощи детям. Это не первое наше начинание (перечислять с проката фильмов - прим. ТАСС), но самое большое", - сказал Константин Хабенский.

Благотворительный фонд Константина Хабенского создан в 2008 году и занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также организует реабилитационные программы. Фонд помог уже сотням детей, и в 2019 году по состоянию на сегодняшний день собрано более 307 млн рублей.

Фестиваль "Неделя российского кино" в Нью-Йорке организует киностудия "РОК" под председательством режиссера Алексея Учителя совместно с некоммерческим фондом "Фестиваль "Вишневый сад". Впервые он прошел в 2018 году.

Теги
СШАРоссияХабенский, Константин Юрьевич
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