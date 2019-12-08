В Польше тысячи мотоциклистов переоделись в костюмы Дедов Морозов, чтобы порадовать сирот

ВАРШАВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Несколько тысяч Святых Миколаев, как называют в Польше добрых новогодних сказочников с белой бородой, раздающих подарки послушным детям, в субботу сели на мотоциклы, чтобы провести традиционную благотворительную акцию.

Польские Деды Морозы собираются большими группами на мотоциклах в разных городах республики уже не первый год. В рамках этого мероприятия собираются средства на помощь детским домам.

В городе Лодзь, к примеру, Морозы-байкеры заранее просят своих подопечных из домов ребенка написать им письма со своими пожеланиями, нарисовать ту или иную игрушку, которую они хотели бы получить на праздник под названием Миколайки, который отмечается в республике 6 декабря. После этого необходимые подарки покупаются и торжественно развозятся на мотоциклах адресатам.

Как правило, мотоциклисты в красных шапках с белыми бородами организуют в этот день массовый заезд, на который стремится посмотреть весь город. Таким образом они собирают дополнительные средства в свой благотворительный фонд и привлекают внимание к акции.

Обычай дарить детям подарки в начале декабря восходит к ХVIII веку. Святой Миколай, чтобы продлить малышам ощущение праздника, начинал баловать детей задолго до Рождества. Как правило, в подарок они получали яблоки, золоченые орехи, пряники или деревянные крестики. Сейчас предпочтение отдается конфетам и мелким игрушкам, которые заботливые родители прячут под подушку, в обувь или в носки. Получая эти небольшие лакомства, дети знают, что приближается Рождество, и главный подарок в году еще впереди.