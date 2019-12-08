{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД не будет закупать роботов-полицейских

Ранее сообщалось, что на службе в полиции к 2030 году могут появиться роботы, которые будут консультировать граждан
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. МВД России не планирует закупать к 2030 году роботов-полицейских для службы в некоторых подразделениях полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"В настоящее время МВД России не рассматривается вопрос приобретения указанных материально-технических средств", - говорится в ответе министерства на соответствующий запрос.

Ранее со ссылкой на представителя компании-разработчика таких роботов сообщалось, что на службе в российской полиции к 2030 году могут появиться роботы-полицейские, которые будут консультировать граждан в таких подразделениях, как ГИБДД и миграционная служба, а также снимать отпечатки пальцев. Контракт между компанией и МВД мог быть подписан по итогам выставки "Интерполитех", которая прошла в Москве с 22 по 25 октября.

В российской компании Promobot отмечали, что их разработка - это сервисный робот для бизнеса, который общается с людьми, распознает лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствия, подключается к любой внешней системе: базам данных, системам безопасности, сайтам и сервисам.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Канадцы возмущены усыплением шести медведей, забредших на детскую площадку
Хищников оперативно поймали специалисты природоохранной службы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС