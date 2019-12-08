Канадцы возмущены усыплением шести медведей, забредших на детскую площадку

ОТТАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Жители города Порт-Кокитлам (провинция Британская Колумбия, Канада) возмущены тем, что сотрудники службы по охране окружающей среды усыпили две медвежьи семьи, забредшие на одну из городских детских площадок. Об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел еще в конце прошлой недели, когда местные жители обнаружили в одном из районов Порт-Кокитлама двух медведиц с четырьмя медвежатами. В частности, медведи оказались на детской площадке, где в том момент не было людей. Хищников оперативно поймали специалисты природоохранной службы, которые позже всех их усыпили.

Новости о такой смерти медведей вызвали возмущение горожан. "Мне это совершенно не нравится, мне не нравится, что эти медведи были уничтожены", - заявила одна из недовольных жительниц Мел Джонсон. "Мишки просто играли, они катались по земле, прыгали друг на друга и никого не трогали", - добавила еще одна горожанка Лони Степан.

Однако, сотрудники службы по охране окружающей среды заявили, что смерти этих животных можно было избежать, если бы люди плотно закрывали мешки с мусором, ведь именно запах гниющей еды из мусорных баков и привлекает медведей в места проживания людей. "У меня также разрывается сердце от случившегося, но ведь большинство людей не делают этого (не следят за тем, чтобы плотно закрывать мусорные пакеты - прим. ТАСС), - заявил представитель службы Тодд Хантер. - Если бы мы не сделали этого [с медведями], то несли бы огромную ответственность за их возможные действия в будущем". Специалист пояснил, что усыпленные медведи без какого-либо страха пришли в город и потенциально представляли большую угрозу для людей.

Каждый год канадские СМИ сообщают о нескольких случаях появления медведей в городах. Чаще всего это происходит в Британской Колумбии. Например, летом из-за засухи или лесных пожаров в этих местах хищникам не хватает пищи. Часто медведи заходят в спальные районы городов, чтобы полакомиться объедками из мусорных баков, запах из которых они могут учуять за несколько километров. Так, несколько лет назад медведи по ночам "атаковали" автомобили на окраине Ванкувера - крупнейшего города этого региона, в которых их владельцы оставляли еду. Тогда от ночных набегов хищников пострадал только автотранспорт.