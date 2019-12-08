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Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих и госпредприятий

Выходной день перенесен с 28 декабря

ПСКОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал в воскресенье указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник. Об этом глава региона сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram, приложив копию соответствующего документа.

"Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к наступающему новому 2020 году", - написал Ведерников. Он приложил к записи скриншот результатов голосования, которое было запущено ранее на его странице в социальной сети. Согласно этим данным, 92% участников выступили за перенос выходного дня на 31 декабря. Ведерников при этом не привел информацию о том, сколько человек приняли участие в опросе.

Согласно копии подписанного документа, 31 декабря в 2019 году станет выходным днем для всех, кто замещает государственные должности в администрации Псковской области, а также для всех госслужащих региона, сотрудников предприятий и учреждений, находящихся в собственности региона. В указе также рекомендовано органам местного самоуправления последовать такому же примеру и объявить 31 декабря выходным днем.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. В Роструде отмечали, что работники могут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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