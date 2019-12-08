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Вильфанд: москвичей ждет осенняя погода в начале недели

По словам и.о. директора Гидрометцентра, при этом в среду столбики термометров будут приближаться к нулю

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Температура в Москве в начале рабочей неделе будет на 5-6 градусов выше нормы. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве температура будет выше нормы. В начале недели намного выше нормы - на 5-6 градусов, погода совсем не декабрьская, температуры положительные. Начиная с середины недели, отклонения [от нормы] тоже будут положительными, но в среду столбики термометров будут приближаться к нулю", - сообщил он.

По словам Вильфанда, сейчас погода по температурным значениям "отстает" примерно на месяц.

Аномальное тепло будет наблюдаться и в других регионах страны, отметил метеоролог. Это обусловлено редким явлением - зональным процессом переноса воздушных масс из Атлантики, которые распространяются даже на Красноярский край и Якутию.

По данным Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в Москве прогнозируется 2-4 градуса тепла, в среду - 0-2 градуса тепла. Облачно и небольшие осадки.

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