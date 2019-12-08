Борис Джонсон рассказал о своем самом непристойном поступке

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал своим самым непристойным поступком в жизни езду на велосипеде по тротуарам. Об этом глава правительства рассказал в воскресенье в интервью телеканалу Sky News.

"Когда я пользовался велосипедом каждый день, я мог иногда не полностью следовать закону о езде по тротуарам", - сказал Джонсон, отвечая о вопрос ведущей. "Иногда я мог вскочить на тротуар, а не слезть с велосипеда (как то прописано в правилах - прим. ТАСС)", - сказал премьер, добавив, что "он решительно порицает людей, которые ездят по тротуарам". "Я думаю, что это неправильно, и я сожалею об этом", - добавил Джонсон.

Британский премьер уже рассказывал, что ранее мог передвигаться на велосипеде повсюду без охраны, когда был мэром Лондона, и при этом никто не пытался совершить на него нападение. Сейчас же его положение изменилось, и за ним внимательно следит охрана.

Джонсон 24 июля официально вступил в должность премьер-министра Соединенного Королевства и сменил на этом посту Терезу Мэй, которая еще в мае объявила о своей отставке из-за невозможности реализовать выход страны из Евросоюза. До этого он возглавлял британский МИД (2016-2018) и был мэром Лондона (2008-2016).