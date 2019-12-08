Патриарх Кирилл призвал не копировать зарубежные законы без учета традиций России

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Копирование зарубежного опыта в области права и законодательства требует тщательного осмысления с учетом традиций и культур народов России, сказал в воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе божественной литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

"Угроза появления таких инициатив постоянно существует, поэтому я призываю всех, в первую очередь, законотворцев, принимая тот или иной закон, осознавать важность соотнесения этого закона с духовной, культурной традицией своего тысячелетнего народа. Тот народ, который сохраняет свое единство, - сильный народ, который способен справляться с вызовами текущего времени, сохраняя самого себя, свои святыни и идеалы", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что зарубежный опыт можно применять, сохраняя при этом ключевые духовно-нравственные ценности, принятые в обществе. "Это не означает, что мы должны быть в изоляции, не должны знать, что в мире происходит, но все духовное первородство, свою духовно-нравственную традицию, которая является стержнем национальной жизни, мы ни в коем случае не можем затмевать принятием каких-либо законов, которые этому противоречат", - отметил патриарх Московский и всея Руси.

Он добавил, что россиянам в настоящее время требуется "консолидация сил в преодолении несущественных повседневных разногласий, которые лежат на поверхности и не затрагивают глубинных интересов жизни народа".