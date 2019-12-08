Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что треть писем ему пишут взрослые россияне

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга треть всех писем с новогодними пожеланиями получает от взрослых россиян. Об этом в воскресенье он рассказал журналистам во время пресс-конференции в Ставрополе.

"Каждое третье письмо приходит от взрослых. За последние 20 лет ко мне в вотчину пришло более 3,6 млн писем. Здесь сложная социология. Думаю, что когда-нибудь какой-нибудь московский университет составит точную и полную статистику", - сказал он.

Дед Мороз отметил, что пожелания у всех взрослых разные. "Конечно, все хотят счастья, но у каждого счастье имеет свой оттенок. Девушки больше спрашивают про семейное счастье, здоровье близких, про это же пишут люди старшего поколения. Юноши больше спрашивают про карьеру, но и также про семью, девушки спрашивают, как найти верного спутника жизни", - пояснил волшебник.

Радуют Деда Мороза и добрые письма. "Много писем с пожеланием мира, добра. Мне желают здоровья, чтобы хватило сил на все добрые дела. Правда, очень приятно, когда письмо начинается не сразу с заказа, а со слов благодарности, очень добрые письма", - сказал он.

Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по стране. В его графике 28 городов - от юга до Сибири. Ставрополь стал 14-м городом и единственным городом на Северном Кавказе, который в 2019 году вошел в маршрут путешествия. Здесь в течение двух дней Дед Мороз посетит несколько детских домов и семей с детьми, проведет общегородской новогодний праздник.