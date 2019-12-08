Дед Мороз выступил за снижение количества мусора на своей вотчине

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз обсудит вопрос сведения к минимуму мусора и отходов в своей вотчине в Великом Устюге. Об это он сообщив в воскресенье журналистам в городе Ставрополе, отвечая на вопрос об использовании пластиковой посуды.

Ранее усадьба удмуртского Деда Мороза - Тол Бабая - официально отказалась от использования одноразового пластика при проведении массовых мероприятий, подписав соответствующее соглашение с предпринимателями.

"Мы, конечно же, будем обсуждать это (вопрос экологии и отказа от пластика - прим. ТАСС) с моими друзьями, с помощниками, которые организуют быт туристов, чтобы шагать в ногу со временем и свести вопросы отходов и мусора к минимуму. Сегодня же напомню им, отправлю письмо на родину", - сказал он.

Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по стране. В его графике 28 городов - от юга до Сибири. Ставрополь стал 14-м городом и единственным городом на Северном Кавказе, который в 2019 году вошел в маршрут путешествия. Здесь в течение двух дней Дед Мороз посетит несколько детских домов и семей с детьми, проведет общегородской новогодний праздник.