ФСИН назвала акцию "Бездомный полк" провокацией для решения личных вопросов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Запущенная в нескольких соцсетях акция "Бездомный полк" "носит провокационный характер и не отражает действительного положения дел с решением вопросов по обеспечению жильем сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы (УИС)". Об этом заявили ТАСС в пресс-службе ФСИН России.

Ранее в социальных сетях была запущена акция, при помощи которой бывшие и действующие сотрудники ФСИН хотели привлечь внимание к проблемам с жильем, которые, как утверждают авторы распространяемых видеороликов, возникают у бывших сотрудников ведомства.

"Например, организатор данного мероприятия пенсионерка УФСИН России по Московской области Е. Мальцева уже получила единовременную социальную выплату от ФСИН России, но выделенные в соответствии с действующим законодательством средства ей показались недостаточными. После нескольких проигранных судов она решила записать данное видеообращение, используя доверие других сотрудников и пенсионеров УИС, нуждающихся в улучшении жилищных условий", - пояснили во ФСИН.

"Не соответствует действительности и информация о том, что сотрудников и пенсионеров УИС выселяют из ведомственного жилья без предоставления другого", - отметили во ФСИН. Там пояснили, что "речь идет об одном из домов, где сейчас идет процесс согласования с городскими властями вопроса о передаче ведомственного жилья в собственность проживающих там сотрудников и пенсионеров УИС".

"В связи с этим призываем сотрудников и пенсионеров УИС не поддаваться на провокации отдельных граждан", - отметили во ФСИН. Там заверили, что социальное обеспечение сотрудников и пенсионеров является приоритетной задачей уголовно-исполнительной системы РФ, а проблема обеспечения жильем сотрудников и пенсионеров УИС остается "одной из самых актуальных". В настоящее время на учете для получения единовременной социальной выплаты на приобретение жилья состоят несколько тысяч сотрудников и пенсионеров УИС. Однако бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление единовременной социальной выплаты, не позволяют одновременно решить проблемы всех нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"Руководством ФСИН России прорабатываются все возможные варианты по увеличению бюджетного финансирования, направленного на предоставление единовременной социальной выплаты. Так, на прошлой неделе в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности состоялось заседание круглого стола, в рамках которого сенаторы и представители ФСИН обсуждали необходимые меры по улучшению социальной защищенности сотрудников и пенсионеров УИС, в том числе их жилищного обеспечения", - сообщили во ФСИН. Там напомнили, что порядок, сроки, очередность, условия предоставления и расчет размера единовременной выплаты регламентированы законодательством РФ, а предоставление такой выплаты осуществляется в строгом соответствии с законом.