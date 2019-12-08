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Глава Удмуртии поручил разобраться в гибели 13-летнего мальчика, страдавшего ДЦП

Мальчик передвигался в инвалидном кресле и несколько дней не мог выйти из квартиры

ИЖЕВСК, 8 декабря. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства региона и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели 13-летнего мальчика из города Можга, страдавшего детским церебральным параличом (ДЦП), а также в смерти его матери, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы и кабмина региона.

"Глава Удмуртии поручил председателю правительства региона и уполномоченному по правам ребенка разобраться в обстоятельствах трагедии, произошедшей в Можге. В городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире умерла его мать", - сообщили в пресс-службе.

В воскресенье в нескольких интернет-СМИ появилась информация, что в удмуртском городе Можга погиб 13-летний подросток, который болел тяжелой формой ДЦП. Он передвигался в инвалидной коляске и несколько дней не мог выйти из квартиры, в которой ранее погибла его мать.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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