В Ингушетии на рекультивируемых свалках будут выращивать зерновые и разобьют парк

МАГАС, 9 декабря. /ТАСС/. Ликвидация двух свалок завершается в Ингушетии в рамках нацпроекта "Экология". На месте одной из них будет разбит парк, а другая будет использована под посевы, рассказал ТАСС начальник управления охраны окружающей среды и экологической экспертизы Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев.

"Для нас важно не просто ликвидировать свалки, но использовать территорию с пользой. В этом году мы начали ликвидацию двух свалок, которая, к слову уже почти завершена, теперь необходимо эти земли рекультивироть. Так, в Назрани на месте ликвидированного полигона будет разбит парк: высажены деревья, установлены скамейки, беседки, освещение, а это в результате даст нам чистый воздух, рекреацию и просто место приятного досуга для жителей. А на месте ликвидируемой свалки в Сунже аграрии одного из ГУПов будут выращивать урожай зерновых", - сказал Баркинхоев.

По его словам, в 2020 году будет рекультивирована еще одна свалка, что именно появится на ее месте - решат власти населенного пункта.

"В Сунжу и Назрань мы завезем плодородную почву, чтобы растения и деревья прижились на месте старых полигонов. А уже в 2020 году мы приступаем к рекультивации свалки в Малгобеке, участок также будет восстановлен и отведен под нужды горожан. В общем, в рамках нацпроекта мы рекультивируем 4 свалки площадью 52 га, в условиях дефицита земли в Ингушетии рекультивация просто очень важна", - добавил собеседник агентства.

В 2020-2021 годах на территории Ингушетии предусмотрены мероприятия по ликвидации свалок в городах Малгобек и Карабулак, их общая площадь - более 33 га. Проектная документация уже разработана и представлена на государственную экологическую экспертизу. Реализация этих мероприятий позволит улучшить экологические условия проживания до 226 тыс. человек.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 11 федеральных проектов. На его реализацию планируется направить 4,041 трлн рублей.