ВЦИОМ: россияне считают Жукова, Суворова и Шойгу героями Отечества всех эпох

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Среди представителей российских военнослужащих всех эпох россияне считают героем Отечества в первую очередь Георгия Жукова - 37% опрошенных назвали его имя при ответе на вопрос без предложенных вариантов. Также каждый пятый считает героем Отечества нынешнего министра обороны Сергея Шойгу (19%)", - указали авторы исследования, уточнив, что речь идет о спонтанных ответах на вопрос с предложением вспомнить героев всех эпох. В первую пятерку также вошли полководцы Суворов (15%), Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%). "Реже респонденты называли таких исторических личностей, как Иосиф Сталин (8%), Иван Конев (5%), Александр Лебедь (3%) и Александр Невский (3%)", - указано в исследовании.

Также участникам опроса было предложено выбрать фамилии известных полководцев из списка. В данном варианте лидировало имя Жукова - 62%, причем чаще его называли сограждане 60 лет и старше (68%). Далее следовал Суворов (51%), выдающиеся полководцы Михаил Кутузов (42%), Константин Рокоссовский (33%) и Александр Невский (30%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ Спутник" проведен 5 декабря 2019 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.