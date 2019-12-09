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Минэкономики предложило запретить взыскание долгов с пенсий

По данным "Российской газеты", разработанные поправки не будут распространены на задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления и уплате штрафа
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) направила в правительственную комиссию РФ два законопроекта, которые регулируют взыскание долгов с граждан. Как сообщает в понедельник "Российская газета", факт подготовки изменений в Трудовой кодекс подтвердили в Минтруда и Минэкономразвития, которое и выступило с таким предложением.

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По данным издания, первым законопроектом предлагается запретить взыскание долгов со страховых пенсий жителей России и пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов и пособиями по временной нетрудоспособности. Однако, как сообщает издание, поправки не будут распространены на задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, уплате административного и судебного штрафа. При этом долги нельзя будет взыскивать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума в конкретном регионе.

Второй законопроект предполагает, что при взыскании долгов с зарплаты всегда должен оставаться прожиточный минимум. Для этого предлагается внести поправки в Трудовой кодекс РФ, сообщает издание.

В настоящее время пенсия считается видом дохода, с которого могут быть удержаны различные долги, включая коммунальные платежи, банковские задолженности, штрафы. Запрещено удерживать долги только с различных социальных выплат, например, за приемных детей.

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