Губернатора Хабаровского края не вызывали для дачи показаний по делу "Амурстали"

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в Москве с рабочей поездкой, его не вызывали для дачи показаний по делу, связанному с металлургическим заводом "Амурсталь". Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко.

В понедельник на сайте Dvhab.ru появилась информация о том, что губернатора края вызвали в Москву для дачи показаний по поводу ситуации с заводом "Амурсталь". По данным издания, в распоряжении редакции имеется документ, свидетельствующий, что Фургал, будучи еще депутатом Госдумы, стал поручителем предприятия перед банком, сумма обязательств по нему составила около 2 млрд рублей.

"Коллеги ошиблись, не владея реальной информацией. Губернатора не вызывали в Москву для дачи каких-либо показаний. Это неправда. Но тем не менее, да, действительно, глава региона с субботы находится в Москве. Связано это с рабочими встречами. Губернатор не является свидетелем, потерпевшим или обвиняемым по какому-либо делу, чтобы давать показания", - сказала Томченко.

17 ноября на заводе "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре, принадлежащем ГК "Торэкс", прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов работали также в компаниях-партнерах группы. Днем позже правоохранители изъяли имеющие отношение к ГК "Торэкс" документы в правительстве Хабаровского края. Спустя несколько дней по подозрению в убийстве предпринимателя в 2004 году и в покушении на убийство был задержан и арестован владелец 25% акций управляющей компании группы "Торэкс", бывший депутат Законодательной думы Хабаровского края Николай Мистрюков. Еще одна четверть акций компании принадлежит супруге губернатора Ларисе Стародубовой.

В конце ноября "Торэкс" сообщила об угрозе остановки металлургического завода "Амурсталь", поскольку банки приостановили финансирование, предприятия - отгрузку металлолома и материалов, без которых невозможна работа завода. Правительство региона озвучило намерение создать залоговый фонд для спасения завода. В фонд, как предполагается, войдут объекты и имущество, которое находится сейчас в краевой собственности, стоимостью порядка 130 млрд рублей.