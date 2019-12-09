{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" 2019 года стала представительница ЮАР

В тройку финалистов конкурса также вошли представительницы Пуэрто-Рико и Мексики
Зозибини Тунци (в центре) REUTERS/Elijah Nouvelage
Описание
Зозибини Тунци (в центре)
© REUTERS/Elijah Nouvelage

ТАСС, 9 декабря. Представительница ЮАР Зозибини Тунци стала победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мероприятия.

26-летняя победительница - активный борец с насилием по отношению к женщинам. "Она посвятила свою кампанию в соцсетях изменению гендерных стереотипов. Она гордо выступает за естественную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть",- говорится в профайле Зозибини Тунци.

В тройку финалистов конкурса также вошли представительница Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон и мексиканка София Арагон.

Победительница конкурса "Мисс Россия-2019" Алина Санько не принимала участие в международном конкурсе "Мисс Вселенная", проходящем в американской Атланте, штат Джорджия. Как сообщила директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк, у представительницы России не было достаточно времени на получение американской визы и подготовку к конкурсу.

Теги
ЮАРМексикаСШАРоссия
Реклама на ТАСС
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественные рыбные консервы
Необходимо обратить внимание на упаковку и маркировку, нанесенную на крышку или дно банки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС