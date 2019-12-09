Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" 2019 года стала представительница ЮАР

ТАСС, 9 декабря. Представительница ЮАР Зозибини Тунци стала победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мероприятия.

26-летняя победительница - активный борец с насилием по отношению к женщинам. "Она посвятила свою кампанию в соцсетях изменению гендерных стереотипов. Она гордо выступает за естественную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть",- говорится в профайле Зозибини Тунци.

В тройку финалистов конкурса также вошли представительница Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон и мексиканка София Арагон.

Победительница конкурса "Мисс Россия-2019" Алина Санько не принимала участие в международном конкурсе "Мисс Вселенная", проходящем в американской Атланте, штат Джорджия. Как сообщила директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк, у представительницы России не было достаточно времени на получение американской визы и подготовку к конкурсу.