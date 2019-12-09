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К концу столетия океаны могут потерять до 4% кислорода из-за потепления и загрязнения

Уменьшение содержания кислорода в воде нарушает биобаланс, рассказали эксперты Международного союза охраны природы и природных ресурсов

ЖЕНЕВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вследствие повышения температуры и загрязнения окружающей среды океаны могут потерять к 2100 году от 3 до 4% содержащегося в них кислорода, что губительно скажется на многих видах морской фауны. К такому выводу пришли эксперты Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП).

Как отмечается в докладе, опубликованном этой организацией, из-за загрязнения и потепления в океанах становится все меньше кислорода. Участвовавшие в исследовании 67 специалистов из 17 стран ссылаются на ранее проведенные изыскания, согласно которым "содержание кислорода [в океанах] с середины ХХ века уменьшилось на 1-2%". Сейчас примерно в 700 районах отмечено снижение содержания кислорода, тогда как в 1960-х годах ХХ века таких районов было лишь 45. "Ожидается, что океан в целом потеряет 3-4% кислорода к 2100 году, если не принять меры. Причем основная часть этих потерь придется на верхний слой в 1000 метров, отличающийся разнообразием и обилием видов", - подчеркивают эксперты.

Уменьшение содержания кислорода в воде нарушает биобаланс, способствует размножению морских обитателей, которые могут довольствоваться небольшим его количеством, в том числе медуз и некоторых видов кальмаров, но ведет к сокращению численности других морских животных, чувствительных к наличию кислорода. Особенно уязвимы районы мирового океана, богатые пищей для морских обитателей. Речь идет о биотопах, которые дают питание примерно пятой части всех рыб, отмечают авторы доклада. Существенное изменение биобаланса в этих районах неминуемо ощутят на себе сотни миллионов людей, предупреждает МСОП.

В докладе подчеркивается, что из-за сброса в прибрежные воды нечистот, отходов аквакультуры и попадания в воду удобрений чрезмерно разрастаются водоросли, и в итоге это приводит к поглощению дополнительного количества кислорода. Авторы доклада отмечают, что человеческая деятельность привела не только к изменению содержания кислорода в прибрежных водах и в открытом океане, но и повлияла "на многие другие физические, химические и биологические условия". Потеря кислорода, а также повышение кислотности и температуры воды - это "главные стрессы для морской системы, и они, как правило, происходят одновременно".

Уменьшить парниковый эффект

Особенно чувствительны к уменьшению кислорода в воде такие виды, как тунец, акула и марлин. "Эти виды вынуждены перемещаться поближе к поверхности в районы мелководья, где вода богата кислородом, что делает их более уязвимыми перед чрезмерным выловом", - констатируют эксперты. "Уменьшение кислорода - это угроза для морских экосистем, которые уже испытывают стресс вследствие потепления океана и роста его кислотности. Чтобы остановить тревожное увеличение площади бедных кислородом районов, мы должны решительно ограничить эмиссию парниковых газов, а также загрязнение от сельскохозяйственной деятельности и других источников", - заявил один из редакторов доклада, старший советник МСОП Дэн Лафоллей.

МСОП, основанный в 1948 году, содействует международному сотрудничеству в сфере охраны природы, распространяет информацию об экологических проблемах и способах их решения. В числе задач этой организации, штаб-квартира которой находится в швейцарском городе Гланде, - борьба за сохранение видов животных и растений. В 1964 году МСОП опубликовал первый двухтомник Красной книги, в котором были собраны сведения о редких или исчезающих биологических видах.

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