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СК: чаще всего за коррупцию среди правоохранителей привлекаются сотрудники МВД

Всего 2019 году перед судами предстали почти 7 тыс. обвиняемых во взяточничестве, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД стали одними из лидеров среди привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Всего в 2019 году перед судами предстали почти 7 тыс. обвиняемых в коррупции. "Среди обвиняемых 752 сотрудника МВД России, 181 сотрудник ФСИН России, 84 сотрудника ФССП России, 34 сотрудника ФТС России, 51 сотрудник МЧС России, девять сотрудников прокуратуры, 476 представителей органов местного самоуправления", - сказала Петренко. В числе обвиняемых и 308 лиц, в отношении которых применялся особый порядок уголовного судопроизводства, в том числе 50 адвокатов, 120 глав муниципальных образований, шесть судей и иные лица.

Петренко сообщила, что в этом году в суды были направлены уголовные дела в отношении 27 сотрудников СК. "Позиция руководства ведомства... является принципиальной. Следственный комитет оперативно и жестко реагирует на каждый факт коррупции, тем более, если речь идет о чистоте своих рядов", - подчеркнула она.

Всего в 2019 году в суды было направлено почти 6,5 тыс. уголовных дел о более 11,6 тыс. преступлений. Среди преступлений коррупционной направленности лидерами являются дача и получение взятки, различные виды мошенничества, присвоение и растрата.

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