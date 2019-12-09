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Чайка: за неполных три года за коррупцию осудили 3 тыс. правоохранителей

Всего за период с 2017 года по сентябрь 2019 года были осуждены почти 32 тыс. человек, сообщил генпрокурор

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов были осуждены в России за коррупцию за последние неполные три года. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка.

"Только за период с 2017 года по сентябрь 2019 года за совершение коррупционных преступлений были осуждены почти 32 тыс. человек. Из них около 10% являлись сотрудниками правоохранительных органов", - сообщил он в интервью газете "Коммерсантъ".

Говоря о статистике коррупционных преступлений, Чайка сообщил, что за девять месяцев этого года в России было выявлено 26 тыс. таких преступлений (за такой же период прошлого года - 25 тыс.). За весь 2018 год было зафиксировано почти 30,5 тыс. коррупционных преступлений, за 2017 год - 29,6 тыс.

"Растет число выявленных фактов получения и дачи взяток, а также посредничества в этом. По состоянию на сентябрь этого года выявлено 11,2 тыс. таких преступлений. За девять месяцев 2018 года их было 10 тыс. За весь прошлый год - 12,5 тыс.", - привел статистику генпрокурор. При этом число фактов мелкого взяточничества (на сумму менее 10 тыс. рублей) фиксируются все реже - 4,2 тыс. случаев за девять месяцев этого года.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссия
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