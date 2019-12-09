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Глава комитета Госдумы поддержал идею возрастной маркировки компьютерных игр

Депутат Сергей Гаврилов связал сцены насилия в видеоиграх с возникновением агрессивного поведения у детей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Законодательное закрепление требований к маркировке, содержанию и рекламе видеоигр для компьютеров и смартфонов необходимо для нравственного воспитания детей. Такое мнение в понедельник в ходе круглого стола в Госдуме высказал председатель комитета нижней палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

В мае текущего года группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр. По словам авторов документа, он был разработан с целью "наведения порядка в области оборота видео- и компьютерных игр, демонстрирующих акты насилия". Правовое управление Госдумы не поддержало инициативу.

"Необходимо закрепление законом требований к содержанию, маркировке, рекламе и распространению видеоигр, компьютерных игр, включая игры онлайн в сети интернет, игр на игровых консолях и игр для мобильных телефонов и смартфонов, предназначенных для детей или доступных для них", - считает Гаврилов.

Парламентарий связывает сцены насилия в видеоиграх с возникновением агрессивного поведения у детей. "Мы должны понимать, что агрессия в человеке не возникает из ниоткуда, она формируется с детства, на ее развитие влияют в том числе и жестокие компьютерные игры", - уверен он.

Глава думского комитета также выступил за принятие законодательных мер "в области профилактики экстремистских и иных социально негативных объединений" несовершеннолетних.

Говоря о деструктивной роли зарубежных НКО в патриотическом воспитании россиян, Гаврилов предложил запретить использование в школах при изучении историко-обществоведческих дисциплин "учебно-методических материалов, разработанных или изданных за рубежом, либо разработанных или изданных иностранными некоммерческими неправительственными организациями".

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