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Глава комитета Госдумы предложил обучать в школах основам антикоррупционной политики

Василий Пискарев также уверен, что в вузах необходимо ввести новую дисциплину - антикоррупционное право

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ввести в школах новый предмет - основы антикоррупционной политики, а в вузах - новую дисциплину - антикоррупционное право. С такой инициативой он выступил в опубликованном в понедельник интервью журналу "Российская Федерация".

"Я убежден, что было бы своевременным пойти дальше и ввести в процесс среднего образования такой предмет, как основы антикоррупционной политики, а в высших учебных заведениях страны - новую дисциплину - антикоррупционное право", - сказал парламентарий.

Он убежден, что "чрезвычайно важно воспитать в обществе нетерпимость к коррупционному поведению". "Если удастся сформировать такие моральные принципы у наших граждан с юных лет, они обязательно станут опорой для исполнения тех законов, которые мы сегодня принимаем", - подчеркнул Пискарев.

Политик обратил внимание, что "зачастую порождению этого явления способствуют даже не сами коррупционеры, а граждане, желающие решить проблему за взятку". "Об этом, кстати, говорит и судебная статистика: количество осужденных за дачу взятки у нас почти вдвое превышает число лиц, ее получивших", - констатировал он.

В этом контексте глава комитета Госдумы напомнил, что комплексное формирование антикоррупционного правосознания - базовый элемент антикоррупционной политики, определенный Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Он уточнил, что внесенный в начале октября в Госдуму проект поправок в статью 76 федерального закона "Об образовании" - первый шаг в этом направлении. Им, в частности, предусмотрено "создание типовых дополнительных профессиональных программ антикоррупционной тематики".

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
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