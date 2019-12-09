В Японии поймали семейство медведей, которые решили залечь на зимовку в поликлинике

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Охотники и полицейские отловили в понедельник медведицу и двух медвежат, которые решили устроиться на зимнюю спячку в поликлинике города Минами-Уонума на острове Хонсю. Как сообщает телеканал NHK, в них выстрелили ампулами со снотворным.

После этого животных поместили в клетку на грузовике. Власти теперь будут решать, что делать с ними дальше.

В воскресенье медведицу обнаружил в складском помещении на первом этаже медицинского учреждения сотрудник транспортной фирмы, который доставил туда грузы. Хищник лежал на боку и спал. Прибывшая полиция попыталась разбудить медведя и светила ему в глаза фонариком. Зверь, как сообщается, на свет не реагировал. Затем на складе заметили и двух спящих медвежат.

Поликлиника была закрыта, пациенты находящегося при ней реабилитационного отделения отправлены по домам. Профессор Хидэо Ногути из Университета Ниигаты сообщил NHK, что в нынешнем году в горах у медведей было мало корма. Медведица с медвежатами в поисках еды, видимо, перебралась в окрестности городка, где в конце концов решила устроиться на зимовку.

На основной территории Японии широко распространены азиатские черные медведи - длина их туловища не превышает полутора метров, вес - до 120 кг. В Японии, по оценкам специалистов, обитает до 20 тыс. таких зверей, которые питаются в основном растительной пищей.