Лидия Михеева избрана секретарем Общественной палаты

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ шестого созыва в понедельник на своем втором в этом году пленарном заседании избрала заместителя секретаря ОП РФ Лидию Михееву новым руководителем палаты.

"Позвольте поздравить Лидию Юрьевну с секретарством", - сказал первый заместитель секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров.

Кроме того, новыми заместителями секретаря ОП РФ избраны председатель комиссии палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.

Пост руководителя Общественной палаты оставался вакантным с 21 октября, когда президент России Владимир Путин назначил экс-секретаря палаты Валерия Фадеева новым председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Согласно регламенту, секретарь организует работу совета палаты, представляет палату в отношениях с органами государственной власти, направляет заключения ОП РФ на законопроекты, участвует в формировании общественных наблюдательных комиссий.

Лидия Михеева - председатель совета (руководитель) ФГБНУ "Исследовательский центр частного права при президенте РФ". Родилась 17 мая 1971 года в Барнауле. В 1993 году окончила юридический факультет Алтайского государственного университета, является доктором юридических наук, заслуженный юрист РФ. Во время выборов президента РФ 2018 года была доверенным лицом Путина.

Глава комиссии по развитию сельских территорий

Новым председателем комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий избрана член палаты, председатель общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Юлия Оглоблина.

"Евгения Юрьевна Уваркина по понятным причинам сложила полномочия члена ОП в связи с назначением и.о. главы администрации города Липецка. На голосование членов Общественной палаты выносится вопрос о назначении на должность председателя комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий", - сказала секретарь ОП Лидия Михеева.

Она добавила, что совет Общественной палаты рекомендовал кандидатуру Оглоблиной на должность председателя этой комиссии. По итогам голосования она была одобрена большинством голосов членов ОП.

О палате

Общественная палата действует в России с 2005 года, она формируется каждые три года. Действующий состав палаты был сформирован 19 июня 2017 года. Состав формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом президента РФ, 84 - делегированы общественными палатами субъектов РФ, еще 43 были отобраны членами палаты действующего и нового составов из 403 кандидатов от некоммерческих организаций путем голосования по 14 направлениям общественной деятельности.