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Даниил Конон требует от Минфина РФ 1,2 млн руб. за незаконное уголовное преследование

Иск, поданный в Тверской районный суд, пока не приняли к производству

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Участник несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве Даниил Конон подал в Тверской районный суд Москвы иск к Минфину РФ на 1,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Григорий Червонный.

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"Сегодня мой доверитель подал иск на 1,2 млн рублей к России в лице Минюста. Он просит взыскать эти деньги в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Иск поступил в канцелярию Тверского районного суда, однако пока не принят к производству", - рассказал адвокат.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 212 УК РФ), в ходе его расследования были арестованы около 20 человек.

В начале сентября СК прекратил уголовное дело в отношении пятерых участников акции - Даниила Конона, Валерия Костенка, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления после исследования всех материалов, включая видеозаписи с камер наблюдения. Их действия были переквалифицированы на административные правонарушения.

Позднее Тверской суд арестовал Конона на 15 суток, признав виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении"). В связи с тем, что Конон находился в СИЗО до прекращения уголовного преследования, суд зачел ему это время в назначенное административное наказание и отпустил в зале суда.

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