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ДОМ.РФ: выпускники программы "Архитекторы.РФ" востребованы у региональных властей

Как сообщил гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник, регионам интересно работать с подготовленными кадрами

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ отмечает большой спрос в органах исполнительной власти регионов на выпускников образовательной программы "Архитекторы.РФ", второй поток которой начался в понедельник. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

"Спрос большой, регионам интересно работать с подготовленными кадрами, и мы не сомневаемся, что выпускники второй программы тоже будут востребованы", - сказал он.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассчитывает, что как можно больше выпускников второго потока программы "Архитекторы.РФ" получат назначения в органах исполнительной власти в регионах, и это поможет преобразить среду в населенных пунктах. "Очень важно, чтобы такой профессиональный человек находился рядом с мэром, рядом с губернатором, мог подсказать, направить его в принятии тех или иных решений <...> Тогда наша градостроительная политика будет более креативной и начнет отвечать запросам людей", - сказал журналистам глава Минстроя.

Он сообщил, что из ста финалистов первого потока программы "Архитекторы.РФ" назначения в органах региональной и муниципальной власти получили десять человек. При этом, по его словам, людей, которые профессионально разбираются в благоустройстве, не хватает. Министр добавил, что большинство губернаторов знают, кто у них обучается на программе "Архитекторы.РФ", и следят за этим.

Не менее важно, по мнению Якушева, что участники программы продолжат работать и в бизнесе. "Когда у нас будет много архитектурных бюро, креативных проектировщиков, мы будем делать качественные проекты, мы опять же получим изменение той среды, в которой мы живем. Где бы эти молодые люди не приложили усилия, это будет в плюс для страны", - подчеркнул он.

Образовательная программа

Для участия в отборе кандидаты должны были заполнить анкету, прислать портфолио своих проектов и пройти видео-интервью. Принять участие в программе могут действующие специалисты не старше 40 лет, имеющие профильное образование по направлениям архитектуры и городского управления с рабочим стажем от года. Организаторы приняли более 3 тыс. заявок и отобрали из них 101 финалиста из 58 регионов - это архитекторы и градостроители, представители государственного и муниципального управления, специалисты урбанистики, городской социологии и дизайна.

Программа для специалистов в области архитектуры и градостроительства "Архитекторы.рф" состоит из четырех образовательных офлайн-модулей. С декабря по май участники программы пройдут обучение в Москве, а также в исследовательских поездках по городам России и Европы. Кроме того, будут проходить онлайн-лекции и вебинары. Преподавателями выступят руководители и специалисты российских и международных архитектурных бюро, профессионалы в области управления и бизнес-администрирования, представители государственных структур и девелоперского сектора. Также к программе будут привлечены выпускники первого года.

Бесплатная федеральная программа профессионального развития "Архитекторы.РФ" реализуется финансовым институтом развития ДОМ.РФ совместно с институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке правительства и Минстроя России. Первый набор прошел в 2018 году. Цель программы - обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также повышение квалификации специалистов в области градостроительства входит в задачи нацпроекта "Жилье и городская среда".

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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