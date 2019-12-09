Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом электропикапе Tesla Cybertruck

Бизнесмен был замечен в субботу вечером в салоне автомобиля вместе с певицей Клер Элис Буше, известной под псевдонимом Граймс. На электропикапе Маск подъехал к ресторану "Нобу", оставив его у входа в заведение. Портал отметил, что после ужина вместе с миллиардером в Cybertruck сел американский актер Эдвард Нортон.

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск прокатился по улицам Лос-Анджелеса (штат Калифорния) за рулем электропикапа Cybertruck производства основанной им компании Tesla. Об этом в воскресенье сообщил портал TMZ .

По данным интернет-издания Electrek, это первый случай, когда данный пикап появился на улицах калифорнийского мегаполиса. Ранее сообщалось, что его серийное производство намечено на 2021 год. Компания уже получила более 250 тыс. заказов на Cybertruck.

Как указал Маск на презентации автомобиля в конце ноября, его кузов отличается особой прочностью: удары молотом по двери не оставили на ней видимых следов, обшивка является пуленепробиваемой, а окна после того, как в них был брошен тяжелый металлический шар, лишь покрылись трещинами.

Электрокар в зависимости от количества двигателей и типа привода доступен в трех комплектациях - за $39,9 тыс., $49,9 тыс. и $69,9 тыс.В наиболее дорогом варианте он может проехать без подзарядки свыше 800 км, а также за 2,9 секунды развить скорость до 100 км/ч. Грузоподъемность Сybertruck - 1,5 тонны.

Маск основал Tesla в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.