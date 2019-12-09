Эксперт оценил в 200 рублей монету, которую петербуржец пытается продать за миллиард

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость бракованной двухрублевой монеты, продаваемой на сайте Avito за миллиард, составляет около 200 рублей. Таким мнением поделился с ТАСС в понедельник глава "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Александр Страхов, оценивая специфику дефекта на монете.

"Средняя стоимость монеты с браком в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов составляет в среднем 200 рублей. Штамп мог быть перевернут по техническим причинам", - сказал Страхов.

По мнению специалиста, примерно в половине случаев авторы находок приносят на экспертную оценку в "Общество Коллекционеров Санкт-Петербурга" поддельные монеты. Окончательная стоимость редких изделий устанавливается на профессиональных аукционах.

Объявление, согласно данным на сайте, было размещено 20 ноября, но покупателя на монету пока не нашлось. Сам продавец отказался пояснить ТАСС, почему запросил миллиард.

Накануне на Avito появилось еще одно объявление: монету номиналом 1 рубль также с "редким дефектом" и трещиной предлагается купить за 999 млн рублей.